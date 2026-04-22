株式会社マウスコンピューターは4月22日（水）、同社ECサイトで「ゴールデンウィークセール」を開始した。期間は5月13日（水）10時59分まで。 対象製品が最大で10万円OFFとなるセール。mouse、G TUNE、DAIVの各ブランドからラインアップされている。 クリエイター向けブランドの「DAIV」からは、15.3型ノートPCの「DAIV S5-A7G60SR-A」が通常価格の37万9,800円から35万9,