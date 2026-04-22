現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。12分に相馬勇紀が決めたゴールを守り切って１−０で勝利し、決勝に進んだ。ファイナルでは準決勝でヴィッセル神戸を２−１で下した前回王者のアル・アハリ・サウジと激突するなか、敵OBが楽観視しているようだ。 中東メディア『nabd.com』によると、