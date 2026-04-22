【その他の画像・動画等を元記事で観る】 .ENDRECHERI. / 堂本剛のニューデジタルシングル「Heart of Rainbow」のMVが、4月22日20時より、.ENDRECHERI./堂本剛オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。 ■「Heart of Rainbow」の世界観を淡く綺麗な色合いのアニメーションで表現 「Machi….」のリリックビデオに続き、アニメーション作家の小川泉による作品。自分にとって大