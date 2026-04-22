Netflix（ネットフリックス）公式Xが、SixTONESの松村北斗と柳楽優弥が出演するNetflixシリーズ『九条の大罪』（世界配信中）のメイキングカットを公開した。 【写真】松村北斗と柳楽優弥が法廷で顔を寄せ合いピースする『九条の大罪』メイキングカットなど①② ■柳楽優弥がドーベルマン“ブラックサンダー”と向き合う横顔ショットも 漫画『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平による最