【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の田村保乃が、ウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング 2026 Summer&Autumn』（4月23日発売）の表紙に登場する。インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫婦像についても語った。 ■沖縄での撮影に「ここで結婚式を挙げるのは素敵」 今回の出演について田村は、「もともと『ゼクシィ』の表紙を見るのがす