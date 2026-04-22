22日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比19.5ポイント安の3754ポイントで取引を終えた。出来高は4万8925枚だった。この日のTOPIXの現物終値3744.99ポイントに対しては9.01ポイント高。 株探ニュース