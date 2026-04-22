22日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比130ポイント安の3万4135ポイントで取引を終えた。出来高は2900枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4080.01ポイントに対しては54.99ポイント高。 株探ニュース