22日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比14ポイント安の1886.5ポイントで取引を終えた。出来高は265枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1898.34ポイントに対しては11.84ポイント安。 株探ニュース