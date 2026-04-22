オービーシステム [東証Ｓ] が4月22日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.1％増の7.2億円になり、27年3月期も前期比23.6％増の9億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を100円→105円(前の期は80円)に増額し、今期も前期比20円増の125円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)