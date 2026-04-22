キムラタン [東証Ｓ] が4月22日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の7000万円の黒字→2000万円の赤字(前の期は1000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9800万円→800万円(前年同期は5300万円)に91.8％減額し、一転して84.9％減益計算になる。 株探ニュ&