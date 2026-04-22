ディスコ [東証Ｐ] が4月22日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.5％増の1849億円に伸び、従来予想の1724億円を上回って着地。6期連続で過去最高益を更新した。6期連続増収、6期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を437円→505円(前の期は413円)に増額し、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結