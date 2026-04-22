北海道千歳市で、２階建ての住宅が燃える火事がありました。タンス付近から出火したとみられていて、現在も消火活動が続いています。住宅の２階部分から吹き上がる大量の炎と黒煙。火事があったのは、千歳市自由が丘の木造２階建ての住宅です。４月２２日午後１時半ごろ、住人から「タンスから火が出ました」と消防に通報がありました。当時、家には７０代の夫婦がいましたが、逃げて無事でした。現在も消火活動が続いていて、警察