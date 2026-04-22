第2回世界人型ロボットスポーツ大会に関する記者会見が4月21日、北京市内で開催されました。今回の大会は北京市人民政府、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などが共同で主催し、8月22日から26日まで国家スピードスケート館で5日間の予定で開催され、ロボット綱引き、投壺（とうこ、壺＜つぼ＞に向かって矢を投げ入れるゲーム）、重量挙げなどの競技が新たに追加されます。今回の大会に参加するロボットは「よ