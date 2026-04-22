TBSは22日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、7月にスタートする日曜劇場「VIVANT」の続編について言及した。同作は、23年に俳優・堺雅人主演で大ヒット。続編は7月から異例の2クール連続で放送する。同局は過去に「3年B組金八先生」、「渡る世間は鬼ばかり」の人気ドラマで2クール以上の連続放送を行ってきたが、「日曜劇場」枠での2クール連続放送は初となる。前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和