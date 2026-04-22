福岡県朝倉市柿原地区のゴルフ場隣接地で、中国人など外国人の入居を想定したマンションの建設が計画された問題で、市は２１日、「外資系企業によるマンション建設計画は白紙になった」とホームページで発表した。市によると、建設予定地を所有する会社とゴルフ場運営会社のそれぞれの代表が１４日、建設を計画した不動産開発会社の社長と面会。「計画は白紙とする」ことについて、社長が了解したという。運営会社の代表が２０