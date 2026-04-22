「空白域は（31）〜（35）と（40）（41）（42）。今回、ケチャップ数字はありません。最有力は（34）。空白域内にあり、1月22日以来出現なし。直近50回で3回しか出ていません。次いで（23）。直近50回で出現が2回のみです。（22）も要注意。直近30回で出現が1回だけ。今年1回しか出現がないのは、（22）と（34）だけになっています」（工藤氏）【ロト6 第2096回 4/23（木）＆ 第2097回 4/27（月） 予想数字】0120 31 34 4101 22