今回ご紹介するのは、YouTubeに投稿された、ケージから脱出したい保護子猫の可愛すぎる奮闘の様子です。投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破し、「賢くて可愛い♡」「可愛くてたまらんです」といったコメントが寄せられています。 【動画：ケージから脱出したい子猫→必死に暴れ出して…思わず応援したくなる『尊い光景』】 ケージから脱出しちゃう子猫 登場するのは、生後約1ヶ月の保護子猫