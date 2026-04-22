今回紹介するのは、Threadsに投稿されたシャワーを浴びて綺麗になった猫ちゃん。モフモフの毛並みを洗ってもらって、さっぱりした猫ちゃん。しかし、洗った直後におもしろい変化があったようです。投稿はThreadsにて、1.7万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。 【写真：モッフモフの猫を洗った結果→まるで『別の猫』みたいに変化して…まさかのビフォーアフター】 信じられるか？同じ猫なんだ