敵地DeNA戦プロ野球、阪神は21日、横浜スタジアムでのDeNA戦に9-16で敗れた。「7番・左翼」で先発出場した福島圭音外野手は、2回に単打で一塁から生還。持ち前の快足で敵地を沸かせた。1-0の2回2死一塁。坂本誠志郎が左前にヒットを放つと一塁走者の福島が激走。一気に生還した。左翼勝又の送球を受けた中継の林が本塁送球を諦めるほどのスピードで、打球が落ちる頃にはすでに二塁を回っていた。驚きの光景に場内はどよめいた