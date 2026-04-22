大分県の陸上自衛隊演習場で戦車の砲弾が暴発し、4人の自衛隊員が死傷した事故で、2026年4月22日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）でコメンテーターの玉川徹さんは自身の経験をもとに、ハイテク戦車の便利性と危険性を指摘した。電気が流れて発射薬が暴発したか、強い衝撃が当たったか事故が起きたのは21日朝、大分県の陸上自衛隊日出生台（ひじゅうだい）演習場。西部方面戦車隊の射撃訓練中に、10（ひとまる）