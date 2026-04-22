◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）香港ジョッキークラブは２２日、サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）に騎乗するジョアン・モレイラ騎手のインタビューをホームページ上で公開した。モレイラ騎手は「カーインライジングは怪物でこれほどのスプリンターは見たことがない」と香港調教馬で歴代最高となる１９連勝中のライバルを称賛。「彼は