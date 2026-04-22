ＴＢＳは２２日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、龍宝正峰社長が同局系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・後９時）に言及した。龍宝社長は冒頭発言で「満を持して７月から２クール連続の放送を発表させていただきました」と報告。「前回の第１作を見ていただいた皆様の期待を裏切らないというか、想像をはるかに超えるスケールでお送りすることができると確信している」と自信を語った。２クール連続の放送は日曜劇