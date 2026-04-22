◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第２日▽青学大４―２立正大（２２日・神宮）青学大が立正大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。２―２の８回１死二塁のチャンスで、６番・中山凱一塁手（２年＝専大松戸）が左中間スタンドへ勝ち越し２ラン。投げては、６回途中から２番手で登板し無失点と好投した１年生右腕・山田玲（浜田）が、リーグ戦初勝利を挙げた。初戦を落とし、王者として絶対に負けられない戦いで放った貴重な