記事ポイント遠隔参加できる2競技の大会練習会は5月から順次開催29歳以下の参加対象者を募集バイオジェン・ジャパンなどは、自宅や病室などから参加できる「2026 バイオジェンカップ リモートスポーツ大会」の開催を決定します。2026年大会は「OriHimeサッカー」と「オンラインボッチャ」の2競技で実施され、決勝大会の日程も発表されています。本番に向けた参加者向け練習会のエントリー受付も始まっています。 バイオジェン