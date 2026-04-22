１９日、中鉄快運ハルビン西駅営業所で「スマートキャビン」に入るペットの犬と記念撮影する乗客。（ハルビン＝新華社配信／徐率）【新華社ハルビン4月22日】中国の鉄道部門はこのほど、高速鉄道でペットの輸送サービスを開始した。全国121駅と228本の列車が対象となる。黒竜江省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団もハルビン、ハルビン西、牡丹江3駅でサービスを開始し、ペットとの旅を後押ししている。中国国家鉄