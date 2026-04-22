漫画家・長谷川町子さんの代表作「サザエさん」と「いじわるばあさん」が電子書籍化され、２２日から配信がスタートした。「サザエさん」は１９４６年４月２２日に「夕刊フクニチ」（フクニチ新聞社）で第１回が掲載され、２２日で生誕８０年を迎えた。これを機に、これまで電子書籍化されていなかった長谷川町子「サザエさん」全６８巻、「いじわるばあさん」全６巻が初めて電子書籍化。戦後、昭和の生活風俗と家族の姿を生き