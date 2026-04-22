記事ポイントPLAN;S CLINICが5月1日から5月31日まで初夏向けのリフティングとボディライン管理プログラムを実施共通のリフティングプランに加え、江南店限定で肩・脚・ボディの集中ダイエットパッケージを展開施術リスクや未承認医薬品に関する注意事項、クリニック所在地や診療時間も案内韓国・ソウルのPLAN;S CLINICが、初夏の準備に向けた各種プログラムを2026年5月1日から5月31日まで実施します。フェイスラインの引き締めを目