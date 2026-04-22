蘭州重イオン加速器。（４月１日撮影、蘭州＝新華社記者／張文静）【新華社北京4月22日】中国科学院近代物理研究所はこのほど、研究チームが3月に新核種バークリウム235とアメリシウム231の合成に成功したと明らかにした。1996年から現在までに中国の研究者が合成した新核種は累計40種類で、核図表をさらに広げることとなった。核種とは、中性子と陽子の数で分類した原子の種類を指し、原子核物理学、核化学における基本的な分