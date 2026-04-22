櫻坂46の田村保乃（27）が、23日発売（※一部地域を除く）のウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Summer & Autumn』の表紙に登場する。【アザーカット】圧倒的美…『ゼクシィ』で花嫁姿を披露する田村保乃今回の撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペルや、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、森の中の幻想的なシーンなど、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われ