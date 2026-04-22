“今ドキの女子”が父親と、中国で起こった政治運動「文化大革命」というちょっとヘビーな内容について話す動画が話題になった、YouTuber「ゆのイカ」さん。中国の新疆ウイグル自治区などをYouTubeで紹介するゆのイカさんの両親は、同自治区出身の少数民族「シベ族」だという。「シベ族」とはどんな民族なのか、なぜ話題になった動画をアップしたのか、ゆのイカさんに直撃した。（記事は全2回の1回目）◆少数民族「シベ族」の独自