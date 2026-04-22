4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠（毎週木曜深0：58）で放送される新ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』で、連続ドラマ初主演を務めるB&ZAIの今野大輝（加藤史帆とW主演）。これまでに経験したことのない甘々な“胸キュン”シーンへの挑戦や、メンバーとのエピソードを明かした。【動画】お姫様抱っこシーンも入った第1話予告映像■「こんなにキュンキュンするんだ」初めての少女漫画的世界本作は、幅広