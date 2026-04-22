新しい土地で始まる生活には、どこかワクワクするような高揚感がある。だがその一方で、周囲にどんな人が住んでいるのか、どんな環境なのかは、実際に暮らしてみるまでわからない部分も多い。とくにマンションやアパートなどの集合住宅では、近所の住民の生活スタイルによって快適さが大きく左右されることもある。ちょっとした生活音ならまだしも、度を超えた騒音となれば、日常生活に大きなストレスをもたらすこともあるだ