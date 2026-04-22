「首都高速道路」が入るビル＝2025年9月、東京・霞が関首都高速道路の清掃業務の入札で、発注側の特殊会社「首都高速道路」の職員が受注側に予定価格を漏らしていたとして、公正取引委員会は22日、官製談合防止法に基づき同社に改善措置を要求した。また談合した受注5社の独禁法違反（不当な取引制限）を認定。4社に排除措置命令を出し、うちスバル興業と京葉ロードメンテナンス（いずれも東京）には計約5億2800万円の課徴金納付