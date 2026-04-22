衆院内閣、法務、外務、安全保障4委員会の連合審査会で、中道改革連合の長妻昭氏の質疑に答弁する小泉防衛相＝22日午前小泉進次郎防衛相は22日の衆院内閣委員会などの連合審査会で、陸上自衛官が自民党大会で国歌を歌唱したことを巡り、防衛省内の報告体制を見直す考えを示した。「私を含む幹部まで上がってこなかった。組織として報告の在り方などを見直さなければいけない」と述べた。中道改革連合の長妻昭氏への答弁。自衛