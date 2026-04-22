◇MLB ホワイトソックス11-5ダイヤモンドバックス(日本時間22日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が4戦連発の9号を記録しました。MLBに挑戦1年目で偉大な快挙となります。現在日本人の連続本塁打最長記録を持っているのはドジャースの大谷翔平選手。記録したのはメジャー8年目の昨季7月。これで勢いをつけた大谷選手は、8月にも4戦連発を記録し最終的に自己最多の55本塁打を記録。満場一致でナ・リーグMVPを