―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第570回をよろしくお願いします。◆ユニクロGUで愛用している最新アイテム一昔前なら「誰が着るんだコレ……」と思うような洋服を展開していたユニクロGUですが、グローバルブランドに成長し製品開発も洗練され、今ではどれを買おうか決めきれないほどの「当たり服