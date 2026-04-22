20歳の現役女子大生・藤崎詩乃（ふじさき・うたの）が22日、歌手デビュー取材会を都内で行った。5月20日に「黒髪海峡」でデビューする。芸名の「詩乃」は本名。母親が「名前に『詩』があるのに歌が下手ではいけない」と小さい頃から心配をして音楽教室に通わせた。祖母はカラオケ店を経営。そこで演歌歌謡曲に親しみながら育って演歌が好きになった。「今日は『藤崎詩乃』としてここに立ててうれしい。大事に頑張っていきたい」と