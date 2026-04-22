Amazonは22日、スマートスピーカー「Echo Dot NBA公式認定エディション」を発売した。価格は1万980円。 NBAと各チームのロゴを施したデザイン 「Echo Dot NBA公式認定エディション」は、同社スマートスピーカー「Echo Dot 第5世代」をベースとした製品。NBAや所属チームのロゴがデザインされている。デザインはNBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアー