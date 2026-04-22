緊急昇格した石塚の起用法に注目だ(C)産経新聞社4月21日、巨人に激震が走った。試合前の練習中、打撃練習の打球が泉口友汰の顔面を直撃。緊急搬送され、脳震盪、顔面打撲、口腔内裂創と診断され、特例措置で登録抹消となった。泉口は巨人の遊撃手として開幕から全試合出場を続け、今季は打率.271、3本塁打と打線を引っ張ってきた。それだけに、チームの核が抜ける痛すぎる離脱となった。【動画】緊急昇格の石塚裕惺がファーム