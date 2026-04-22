元フィギュアスケート選手の美貌（びぼう）に、ファンは息をのんだ。２２日、自身のインスタグラムを更新したのは、元フィギュアスケート選手で現在はタレントとして活躍中の浅田舞。「心地よい空気のなかで、たくさんの表情に出会えた一日」とつづり、シックな黒のスーツに身をつつんだショットを公開。クールな表情ややわらかな笑顔を浮かべた撮影の様子を載せ、圧巻のスタイルを披露した。この投稿には「スゲェー美貌」「