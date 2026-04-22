“パフェ好き”で知られるシンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。ユニークなプライベート写真を披露した。松任谷は「でっか！！！！」とのみコメント。巨大なメロンパフェを前に目を見開き、ユニークな表情で驚く姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「スペシャルですね」「びっくりです（笑）」「すご〜い」「美味しそう」「凄い、メロンの量」「やべーw」「す、凄い