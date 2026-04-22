全国霊感商法対策弁護士連絡会は22日、東京高裁に解散を命じられた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の清算人が債権の申告を官報で告知したことを受け「十分な救済を受けるため、まずは弁護士に相談して」と呼びかける声明文を公表した。清算人の伊藤尚弁護士は、教団へ債権を持つ人は5月20日から1年の間に申告するよう求めた。連絡会は声明で、全ての被害者が申告する必要があるが、旧統一教会は献金や物品販売の際に金額