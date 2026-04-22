19日午前4時から午前5時にかけて、30代女性の頭をつかんで顔面を家具に打ちつけるなどの暴行を加え、加療1か月の頬骨を折る大けがをさせたとして、会社員の男（24）が逮捕されました。 警察によりますと、男は19日午前4時から午前5時にかけて、玖珠町に住む知り合いの30代女性の自宅で、女性の頭をつかんで家具に打ちつける暴行を加え、加療1か月の頬骨を折る大けがをさせた疑いがもたれています。 2日後の21日午後、女性が玖珠