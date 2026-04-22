「ラスボス」の愛称を持つ歌手の小林幸子さんが、今年も動画コミュニティサービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議」（日〜日・幕張メッセ）に出演する。今年は「超ニコニコ盆踊り」（日）で、自らが桜の木に扮して登場。「花咲かばあさん」になるというパフォーマンスを披露するが、いよいよ近づいてきたイベントを前に、小林さんにネット世界の魅力、「ニコニコ超会議」への思い等を聞いた。―ニコニコとの出会いは？も