モデル・女優の三吉彩花（２９）が２２日、ＳＮＳを更新。背中にタトゥーを入れたことを公表したことについて「想像以上の反響に驚いています」とつづった。三吉は２０日、インスタグラムでタトゥーを入れたことを発表。背中のあたりから腰にかけて、背中にすっと１本の線が延びたように描かれ、誕生花というタチアオイが描かれた写真も添え、「物心ついた頃から、私は両親を喜ばせるために、我慢することを学びました。一方で