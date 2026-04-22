SEVENTEENのスングァンが俳優デビューする見通しだ。4月22日、韓国メディア『イルガンスポーツ』や『マイデイリー』などは、スングァンが新ドラマ『水木金』（仮題）を通じて俳優デビューすると報道した。【写真】「日本で…」スングァン、ファンとの遭遇エピソード所属事務所PLEDISエンターテインメントは『イルガンスポーツ』に対し、「スングァンがドラマ『水木金』への出演を調整中だ」と明らかにしたという。関係者によると『