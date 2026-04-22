丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2026年4月28日（火）11時から、「痺辛麻辣（シビカラマーラー）冷やし担々うどん」を販売する。同商品は、夏の定番商品「冷やし担々うどん」をベースに、白髪ねぎと、クミンや八角など7種類のスパイスを使用した麻辣だれをトッピングした一品。シャキシャキとした白髪ねぎの程良い辛みや、麻辣だれの痺れる辛さとコクが加わり、本格的な四川風の味わいに仕上げている。また、二八そばを使用した