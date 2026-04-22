小豆島の寒霞渓周辺で見頃を迎えているフデリンドウ 香川県の小豆島で色とりどりの花が咲き、春の訪れを告げています。 落ち葉の間から顔をのぞかせる紫色の花。小豆島の寒霞渓周辺で見頃を迎えているフデリンドウです。草丈が3cmから5cmほどの小さな花ですが、鮮やかな紫色が目を引きます。 4月末から5月上旬にかけて柔らかい黄色の花を咲かせるショウドシマレンギョウは、小豆島固有の貴重な品種です。 こ