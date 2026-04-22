灘崎交番提供：岡山南警察署 旧灘崎駐在所と旧彦崎駐在所の老朽化に伴い、岡山南警察署は22日、両駐在所を統合した灘崎交番（岡山・南区片岡）を開所しました。 旧灘崎駐在所を改修したもので、車いす利用者でも相談しやすいローカウンターや女性警察官専用の休憩室を設けるなど、利便性と勤務環境に配慮した施設です。 灘崎交番は、旧灘崎駐在所と旧彦崎駐在所の管内を担当し、複数の警察官が3交代制