相棒で、家族で、かけがえのない存在。『何度でも言うね、大好きだよ』（真希ナルセ著、KADOKAWA2026年3月）は、愛してやまない犬達との日々と、別れを描いたコミックエッセイです。著者で漫画家の真希ナルセさんが飼っていたのは、ミニチュアダックスの「グミ」、通称「王子」と、柴犬の「銀次郎」。仏頂面が凛々しい銀次郎は、グミより1歳年下でした。可愛くて元気いっぱいな若い頃を過ぎ、愛犬達にも老いがやってきます